Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Aşağı Pulluyazı Mahallesi kırsalında bir aracın sınır ihlali yaparak yurda girdiğini belirledi. Şüpheli aracı durduran askerler, yaptıkları arama çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirdi. Araçta yakalanan yabancı uyruklu A.M., M.H. ve C.Z.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Gözatına alınan şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

