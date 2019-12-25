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  4. Sınırda yakalanan 3 DEAŞ’lı tutuklandı

Sınırda yakalanan 3 DEAŞ’lı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Çatışma bölgesine gitmek için Iğdır’da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şahsın illegal yollardan çatışma bölgesine gitmeye çalıştığı tespit edildi.

Çatışma bölgesine gitmek için Iğdır’da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şahsın illegal yollardan çatışma bölgesine gitmeye çalıştığı tespit edildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde M.Ö. , Ü.T. ve H.T. isimli 3 şüpheli, Iğdır’da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların çatışma bölgesine gitmeye çalıştıkları belirlendi. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyetine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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