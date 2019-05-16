Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan 3 PKK şüphelisi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meriç'e bağlı Serem köyündeki hudut karakolu askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'tan kovuşturmaları süren ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan E.K., O.B. ve T.A. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

