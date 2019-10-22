HABER

Sınırda yakalanan, 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ve Enez ilçelerinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken, hudut karakolu ve jandarma ekiplerince yakalanan, 3'ü PKK/KCK şüphelisi 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ve Enez ilçelerinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken, hudut karakolu ve jandarma ekiplerince yakalanan, 3'ü PKK/KCK şüphelisi 4 kişi, mahkemece tutuklandı.
Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'ndeki Cevizkıran Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı bulunan S.Ö. ve İ.P. oldukları belirlendi.
İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesinde de jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyen 3 kişi, askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı bulunan İ.C. ve A.V. ile organizatör E.K. olduğu belirlendi. A.V. ve İ.C.'nin yapılan üst aramasında, sahte Bulgaristan kimliği bulundu. Şüphelilerin, kendilerini Keşan'dan İpsala'ya getirdiğini anlattığı S.K. de yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve A.V., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, S.Ö., İ.P., İ.C. ve S.K. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Mardin'de 3 PKK'lı terörist eksiz hale getirildiMardin'de 3 PKK'lı terörist eksiz hale getirildi
Eşini hastane odasında bıçaklayan koca: İstesem hepsini öldürürdümEşini hastane odasında bıçaklayan koca: İstesem hepsini öldürürdüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.