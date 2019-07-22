HABER

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde, jandarma ve sınır birliklerince yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan 9 FETÖ/PDY şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde, jandarma ve sınır birliklerince yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan 9 FETÖ/PDY şüphelisinden 5'i tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ve Meriç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç'e bağlı Umurca köyündeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içinde yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan'dan kolluk kuvvetlerince deport edildikleri belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren L.V., H.S., C.S.A., M.A., K.Y. ve F.Y. oldukları belirlendi. C.S.A.'nın gözaltı süresi uzatılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, L.V., M.A., K.Y. ve F.Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de ise sınır birliği askerlerince, 2'nci Derece Askeri Yasak Bölge'de yasa dışı olarak Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin yapılan kimlik sorgularında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan H.S.U., B.B. ve O.S. oldukları belirlendi. B.B.'nin gözaltı süresi uzatılırken, adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, H.S.U. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
(Özel) Kaynayan salça kazanına düşen bebek ambulans helikopter ile Ankara’ya sevk edildi(Özel) Kaynayan salça kazanına düşen bebek ambulans helikopter ile Ankara’ya sevk edildi
Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.