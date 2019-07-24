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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'de hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak istediği sırada yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak istediği sırada yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde hudut karakolu ekiplerince Askeri Yasak Bölge içerisinde 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen 2 kişinin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan İ.O., E.A. ve G.A. oldukları belirlendi. İ.O. ve G.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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