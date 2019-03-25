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Sınırda yakalanan FETÖ/PDY firarisi şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

Sınırda yakalanan FETÖ/PDY firarisi şüpheli tutuklandı

Edirne'den yurt dışına kaçma çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan S.D (27), Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.D savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Edirne Emniyet FETÖ Jandarma Kaçakçılık Organize

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