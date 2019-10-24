Sınırda yakalanan maymunlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde

Biri dişi, biri erkek olan yavruların yaklaşık 1,5-2 aylık olduklarını anlatan Özsöyler, "Bize getirildikten sonra kan tahlillerini yaptık, akciğer filmlerini çektik. Tüm kontrollerini yaptık. Hayvanlar gümrükten geçerken yolda biraz hırpalandıkları için yoğun bakım ünitesine aldık. Burada gerekli bakımlarını yaptık. Şimdi de küçük bir kafese aldık. Burada bakıcıları tarafından 4-5 kez meyveler, protein yönünden zengin süt ve gıdalarla besliyoruz." dedi.

GAZİANTEP (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yakalanan ve yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 2 makak maymunu yavrusu, yeni evleri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Celal Özsöyler, yaban hayvanlarının evde beslenmeye uygun canlılar olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mutlaka doğal ortamlarında veya hayvanat bahçelerinde olmaları gerekir. Ev ortamında bakılması yasal değildir, cezai müeyyideleri vardır. Bu hayvanlar 20-25 kilograma kadar çıkıyorlar. Bizde de büyümüş olan bireyler var ama bunlar çok küçük oldukları için belli bir olgunluğa ulaşana kadar bakımlarını yapacağız. Bunların büyümeleri 1,5-2 yılı bulur."

Özsöyler, ilerleyen günlerde hayvanat bahçesinin yeni üyeleri için isim bulunmasına yönelik bir anket çalışması yapacaklarını, hayvanların isimlerinin buradan çıkan sonuca göre belirleneceğini de sözlerine ekledi.

