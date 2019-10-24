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Sınırda yakalanan maymunlar Gaziantep'e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

HABUR Sınır Kapısı'nda ele geçirilen makak cinsi 2 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- HABUR Sınır Kapısı'nda ele geçirilen makak cinsi 2 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan maymunların isimleri, hayvanat bahçesinin internet sitesinden yapılacak anket ile belirlenecek.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, makak cinsi 2 maymun ele geçirildi. Maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Maymunlar bakımsız kaldıkları için yoğun bakın ünitesinde tedaviye alındı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan maymunların bakımlarının yapıldığını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Maymunlar yaklaşık 1;5, 2 yaşında. Biri dişi biri erkek. Gümrük kapısından geçirilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından yakalanarak, buraya getirildiler. Biz de gerekli bakım ve tedavilerini yaptık. Önce akciğerlerini dinledik, kan örneklerini aldık, röntgenlerini çektik. Şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavi edeceğiz. Burada belirle bir süre misafir ettikten sonra barınaklarına alacağız" diye konuştu

'İSİMLER OYLAMA İLE BELİRLENECEK'

Maymunların isimlerinin hayvanat bahçesinin internet sitesindeki anket sonucunda belirleneceğini belirten Özsöyler, "Beslenme açısından biraz zayıf kalmışlar. Annelerinden erken ayrıldıkları için anne sütüne yakın besinlerle beslemeye çalışacağız. Biz burada onlara anne görevi görerek, gece ve gündüz beslenmelerini gerçekleştireceğiz. İnternet sayfamızdaki anket ile en çok oy alan isimleri belirleyip, maymunlara vereceğiz. Daha sonra da gelip görmek isteyenler için ziyarete açacağız" dedi.

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