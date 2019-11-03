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Sınırda yakalanan maymunlara "Fıstık" ve "Zeytin" ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:53 | Son Güncelleme

Ülkeye yasa dışı yollarla getirildikleri sırada Habur Sınır Kapısı'nda yakalanan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan 2 maymuna yapılan anket sonucunda Fıstık ve Zeytin ismi konuldu

GAZİANTEP (AA) - Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yakalandıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alınan 2 makak maymunu yavrusunun isimleri yapılan oylama sonucunda "Fıstık" ve "Zeytin" oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesine sahip olduklarını söyledi.

Doğurganlık, hijyen ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en güzel hayvanat bahçesinin kentte olduğunu belirten Şahin, "Doğa bize emanet, canlılar bize emanet, bu emanete sahip çıkmamız için hayvanat bahçemizde bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sınırda yakalanan maymunlara her türlü sağlık tedavileri yapıldı. Maymunlara isim verilmesi için de bir anket yaptık. Biliyorsunuz dünyanın gastronomi başkentiyiz. İsimlerimiz de hep bunun üzerine oylanmış. 'Fıstık', 'zeytin' ve 'biber' isimleri öne çıktı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de hayvanların sınırda yakalandıktan sonra hayvanat bahçesine kabul ettiklerini ve gerekli kontrolleri yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maymunların bütün organlarını kontrol ettik. 2 gün yoğun bakımda kaldılar ve genel durumlarını düzelttik. Belirli bir oranda annelerinden süt emmedikleri için protein yönünden zengin sütlerle besledik. Şu anda normale döndüler ve artık sütten kesildiler, sebze ve bisküvi yemeye başladılar. Makak türü maymunlara yaklaşık 200 isimden oylama yapıldı. "

Ziyaretçilerin katıldığı oylamayla maymunlardan dişi olanına "Fıstık", erkek olanına da "Zeytin" ismi verildi.

- Şempanze Can, doğum gününü kutladı

Etkinlikte ayrıca, 4 yıl önce hayvanat bahçesinde doğan ve annesinin bakmayı reddettiği için bakıcıları tarafından büyütülen şempanze "Can" için de doğum günü pastası kesildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda ziyaretçiler hayvanlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 22 Ekim'de bir otomobilde yakalanan ve yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 2 makak maymunu yavrusu, yeni evleri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bakıma alınmıştı.

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Gaziantep Büşükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Hayvanat Bahçesi makak maymunu

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