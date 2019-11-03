Sınırda yakalanan maymunlara "Fıstık" ve "Zeytin" ismi verildi

GAZİANTEP (AA) - Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yakalandıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alınan 2 makak maymunu yavrusunun isimleri yapılan oylama sonucunda "Fıstık" ve "Zeytin" oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesine sahip olduklarını söyledi.

Doğurganlık, hijyen ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en güzel hayvanat bahçesinin kentte olduğunu belirten Şahin, "Doğa bize emanet, canlılar bize emanet, bu emanete sahip çıkmamız için hayvanat bahçemizde bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sınırda yakalanan maymunlara her türlü sağlık tedavileri yapıldı. Maymunlara isim verilmesi için de bir anket yaptık. Biliyorsunuz dünyanın gastronomi başkentiyiz. İsimlerimiz de hep bunun üzerine oylanmış. 'Fıstık', 'zeytin' ve 'biber' isimleri öne çıktı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de hayvanların sınırda yakalandıktan sonra hayvanat bahçesine kabul ettiklerini ve gerekli kontrolleri yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: