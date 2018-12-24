Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.Y. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü'ye bağlı Eskiköy'de bulunan Demirköy Piyade Karakolu'nda görevli askerler, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen A.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen A.Y.'nin, 'terör amaçlı örgüte (PKK) üye olma' suçundan suç kaydı olduğu, ayrıca Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2017 tarihinde hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldığı, Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası kapsamında da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan devam eden mahkemesinin ve aynı dosya kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı'nın bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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