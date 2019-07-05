Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasadışı yollarla çıktığı Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve hudut karakolu askerlerince yakalanan PKK şüphelisi İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde görevli hudut karakolu askerleri askeri yasak bölge içerisinde 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin sorgusunda, yasadışı yollarla çıktığı Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan İ.K. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

