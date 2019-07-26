HABER

Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince Türkiye'ye geri gönderilen ve sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişiden 1'i, tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince Türkiye'ye geri gönderilen ve sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişiden 1'i, tutuklandı.
Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde sınır birliği ekiplerince, askeri yasak bölge içerisinde yapılan denetimlerde 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yasa dışı yollarla çıktığı Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince Türkiye'ye geri gönderilen ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan A.S. ve Ö.S. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiPençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.