Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince Türkiye'ye geri gönderilen ve sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişiden 1'i, tutuklandı.

Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde sınır birliği ekiplerince, askeri yasak bölge içerisinde yapılan denetimlerde 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yasa dışı yollarla çıktığı Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince Türkiye'ye geri gönderilen ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan A.S. ve Ö.S. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

