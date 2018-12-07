Sınırda yakalanan terörist kardeşler tutuklandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye 2 teröristin geçtiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma, ilçe kırsalında H.H. ile kız kardeşi R.H.'yi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye'ye geçtiğini savunan 2 kardeşin, götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki incelemesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Sorgulamalarında terör örgütü üyesi olduğunu itiraf eden H.H. ve R.H., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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