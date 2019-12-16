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“Sınırda yaşanan terör saldırıları en çok çocukları etkiledi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

SURİYE’deki iç savaş nedeniyle; verilere göre  2016 ve 2018 yıllarında Kilis’e 34 roket ve havan topu saldırısı düzenlendi.

“Sınırda yaşanan terör saldırıları en çok çocukları etkiledi”

İSTANBUL, (DHA) SURİYE’deki iç savaş nedeniyle; verilere göre 2016 ve 2018 yıllarında Kilis’e 34 roket ve havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 25 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş yaralandı. 367 evde ve çok sayıda okul, cami, hastanede maddi hasarlar meydana geldi.
Bu saldırıların çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, tüm terör saldırılarında olduğu gibi Kilis’e yönelik saldırılardan en çok çocukların etkilendiğini belirtti. 4 ay süren Suriye sınırına yakın mahallelerde yaşayan ve yaşları 11 ile 17 arasında değişen 64 çocuk ile görüşen Başcıllar araştırma sonuçlarıyla çocukların saldırılardan nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre;

*Yaklaşık her üç çocuktan ikisinin terör saldırıları nedeniyle korku ve endişe duyduğunu (%64,1)

*Her dört çocuktan üçü duydukları yüksek sesin kendilerine terör saldırısını hatırlattığını (%75)

*Yaklaşık her beş çocuktan ikisi terör saldırısıyla ilgili olumsuz rüyalar gördüğünü (%39,1)

*Her beş çocuktan ikisi açık havada dolaşırken kendini güvende hissetmediğini (%40,2)

* Yaklaşık her beş çocuktan ikisi başka bir şehre taşınmak istediğini (%42.2),

* Yaklaşık her dört çocuktan biri terör saldırılarından sonra ebeveynlerinin davranışlarında değişiklikler meydana geldiğini belirtiyor (%28,1).

PEKİ NE YAPILMALI?

Terör saldırılarının çocuklar üzerindeki travmatik etkilerinin haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkabileceğini belirten Başcıllar yapılması gerekenler ile ilgili olarak şunları söyledi, “Terör saldırıları çocuklar üzerinde depresyon, korku, endişe, akademik başarıda düşüş, konsantrasyon eksikliği ve hiperaktivite gibi sorunlara yol açabiliyor. Bunun yanında terör saldırıları, sınır illerinde yaşayan çocukların, yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun hakkı başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak tehdit ediyor. Çocukları fiziksel, ruhsal, cinsel, ekonomik açıdan ihmal ve istismardan koruyacak tedbirleri almak, teşkilatlanmak, bu alanda profesyoneller istihdam etmek devletin asli görevlerinden biri. Bu alandaki en önemli kuruluş olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından acilen, içerisinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimcisi ve diğer profesyonellerin yer aldığı mobil ekiplerin sokak sokak, bölge bölge görevlendirilmeleri, terör saldırılarından etkilenen bölgelerdeki çocuklara ve ailelerine psikososyal hizmetlerin sunulması gerekiyor.”

Terör saldırılarına maruz kalan sınır illerinde yaşayan çocukların travmatik olaylara bağlı olarak yaşadığı sorunları ortaya koymak adına kapsamlı araştırmalar yapılmasına bu araştırmalar ışığında sosyal politikaların ve uzun vadeli eylem planlarının harekete geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Başcıllar, “Terör saldırıları nedeniyle eğitim hayatına ara verilen illerde çocukların akademik başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesini sağlayacak tedbirler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmalı. Çocukların aileden sonra en çok okulda zamanlarını geçirdiklerinden hareketle okul sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edilmesine ve okullarda da psikososyal hizmetlerin kapsamlı bir şekilde yürütülmesine ihtiyaç var” dedi.

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