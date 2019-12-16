“Sınırda yaşanan terör saldırıları en çok çocukları etkiledi”

İSTANBUL, (DHA) SURİYE’deki iç savaş nedeniyle; verilere göre 2016 ve 2018 yıllarında Kilis’e 34 roket ve havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 25 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş yaralandı. 367 evde ve çok sayıda okul, cami, hastanede maddi hasarlar meydana geldi.

Bu saldırıların çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, tüm terör saldırılarında olduğu gibi Kilis’e yönelik saldırılardan en çok çocukların etkilendiğini belirtti. 4 ay süren Suriye sınırına yakın mahallelerde yaşayan ve yaşları 11 ile 17 arasında değişen 64 çocuk ile görüşen Başcıllar araştırma sonuçlarıyla çocukların saldırılardan nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre;

*Yaklaşık her üç çocuktan ikisinin terör saldırıları nedeniyle korku ve endişe duyduğunu (%64,1)

*Her dört çocuktan üçü duydukları yüksek sesin kendilerine terör saldırısını hatırlattığını (%75)

*Yaklaşık her beş çocuktan ikisi terör saldırısıyla ilgili olumsuz rüyalar gördüğünü (%39,1)