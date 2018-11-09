Sınırda YPG/PKK'nın zulmünün bitmesini bekliyorlar

Topraklarında çatışma olmamasına rağmen, terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle vatan hasreti çeken Suriyeliler, geçen zamana rağmen eve dönüş umutlarını sürdürüyor.

Terör örgütünün evlerini alması sonucu yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle çareyi Türkiye'ye gelmekte bulan Tel Abyadlı Sellum Hafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ülkelerinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve yerlerinden olduklarını belirtti.

Her fırsatta topraklarına dönmek için girişimlerde bulunduklarını ancak terör örgütünden korktukları için vatanlarına gidemediklerini aktaran Hafi, artık bu zulmün bitmesi gerektiğini vurguladı.

Sellum Hafi, Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandıklarını belirterek, buna rağmen Tel Abyad'a bir an önce dönebilmek için Akçakale'de yaşamayı tercih ettiklerini dile getirdi.

- "Umudumuzu kaybetmedik"

Terör örgütü YPG/PKK'nın ele geçirdiği bölgelerde özellikle Arap halka büyük zulümler yaptığını ve gençlerini zorla silah altına aldığına anlatan Hafi, şunları kaydetti:

"Önceleri rejime ait uçaklar bölgemizi bombalıyordu, birçok insan öldü. Sonra DEAŞ çıktı, onlardan kurtulmak isterken bunlar bölgemizi ele geçirdi. Onlardan olmadığımız için bizi göçe zorladılar, evlerimizi, arazilerimizi elimizden aldılar. İlkbahar ve yaz aylarında tarım işlerinde çalışıyoruz. Şimdi de Tel Abyad'a birkaç kilometre olan bu yerde çadırda kalıyoruz. Sürekli topraklarımızı izliyoruz. Zaman zaman zorlanıyoruz. Ama yetkililer sürekli bize yardım ulaştırıyorlar. Türk hükümeti ve halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah Türkiye'nin öncülüğünde topraklarımız terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenir ve en kısa sürede hasretini çektiğimiz Tel Abyad'a döneriz. Sürekli bunu düşünüyor ve dua ediyoruz. Suriye'de savaşın bitmesi zor görünse de umudumuzu kaybetmedik."