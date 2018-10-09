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Sınırda yük hayvanın üzerinde diş dolgu malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayarak kaçan şüphelilerin olay yerinde bıraktığı yük hayvanının üzerinde çok sayıda diş dolgu malzemesi ile 47 paket altın kaplama implant bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında şüphelilerin olay yerinde bıraktığı yük hayvanının üzerinde kaçak diş dolgu malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 7 Ekim'de Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsal alanında operasyon icra edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran topraklarından Türkiye topraklarına geçmeye çalışan İran uyruklu olduğu değerlendirilen 3 kişi ve 4 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yapılan 'teslim ol' çağrılarını duyan kişiler yük hayvanları ile İran istikametine doğru kaçtıkları esnada bir yük hayvanı yakalanmıştır. Yük hayvanı üzerinde yapılan aramada bin 990 sigara, dedektör, 72 diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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