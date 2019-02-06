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Sınırda yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde yüklü miktarda patlayıcı ve bu patlayıcıyı harekete geçirmek için kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat teşkilatıyla koordineli bir şekilde, PKK/YPG terör örgütünün yapması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatıyla Ceylanpınar’ın Suriye sınır hattında alan araması yaptı.

Sınırda yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde yüklü miktarda patlayıcı ve bu patlayıcıyı harekete geçirmek için kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat teşkilatıyla koordineli bir şekilde, PKK/YPG terör örgütünün yapması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatıyla Ceylanpınar’ın Suriye sınır hattında alan araması yaptı. Yapılan aramada sazlık alanda toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/PETN plastik patlayıcı madde, bu patlayıcıları harekete geçirmek üzere hazırlanmış 6 adet zaman ayarlı elektronik devre, 5 adet verici, 9 adet alıcı devre, 21 adet elektrikli kapsül ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sınırda yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi

Sınırda yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi

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