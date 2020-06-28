HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınırdaki anız yangını park halindeki aracı kül etti

Sınırdaki anız yangını park halindeki aracı kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye-Suriye sınırında çıkan anız yangını, park halindeki bir araca sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Yangın, itfaiyenin çabaları sonucu söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Sınırdaki anız yangını park halindeki aracı kül etti

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınır hattında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın yayılarak arazide park halinde bulunan bir araca sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede aracın yakıt deposuna sıçradı. Araçta başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metrelerce yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken etrafı siyah dumanlar kapladı. Yangın, itfaiyenin çabaları sonucu söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Sınırdaki anız yangını araca sıçradı

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyorAğırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor
Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
Sosyal medya ayağa kalktı! Oto yıkamacıda yavru köpeğe işkence!

Bu görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Şişli’de çıkan yangın paniğe yol açtı

Şişli'de panik anları! Kısıtlamayı unutup sokağa döküldüler

Tarlasını sürerken buldu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Bir ilçe bu sorunun yanıtını merak ediyor: 4 bin kişi nerede?

Bir ilçe bu sorunun yanıtını merak ediyor: 4 bin kişi nerede?

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

MSB duyurdu! 1 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 1 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.