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"Sınırdaki askerlerin elinde silah yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı James Mattis: - "Sınırdaki askerlerin ellerinde silah yok. Onlara, olası bir tehlikeye karşı sınırda çalışanlarımızı korumalarını söyledim"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanını engellemek için sınıra konuşlandırılan askerlerin silahsız olduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre, Mattis, basına yaptığı açıklamada, "Sınırdaki askerlerin ellerinde silah yok. Onlara, olası bir tehlikeye karşı sınırdaki çalışanlarımızı korumalarını söyledim." dedi.

Mattis, sınır çalışanlarına saldırı ihtimaline karşı orada pozisyon alınmasının gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a bu ay başında sınır bölgesine asker konuşlandırma talebinde bulunmuştu.

Göçmen kervanına karşı bölgeye sevk edilen askerlerin 15 Aralık'ta çekileceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen Orta Amerika

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