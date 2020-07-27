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  4. Sınırdaki çatışmanın ardından Netanyahu'dan zehir zemberek sözler!

Sınırdaki çatışmanın ardından Netanyahu'dan zehir zemberek sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 22:18 | Son Güncelleme

İsrail’in Lübnan sınırında çıkan çatışmaların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, “Hizbullah ateşle oynuyor” dedi.

Sınırdaki çatışmanın ardından Netanyahu'dan zehir zemberek sözler!

Bugün akşam saatlerinde İsrail’in Lübnan sınırında İsrail güçleri ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma çıktığı, çatışmada ağır silahların kullanıldığı belirtilmişti. İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki vatandaşlarına evlerinde kalma talimatı verdiği bildirilmişti. Hizbullah ise sınırdaki çatışmanın ardından yayınladığı açıklamada, “Bugün bizim tarafımızdan herhangi bir ateş edilme ya da çatışmaya girme durumu yaşanmadı” ifadelerine yer vermişti.

"HİZBULLAH ATEŞLE OYNUYOR"

Hizbullah’ın açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bugün bir Hizbullah hücresi İsrail topraklarına sızma girişiminde bulundu. İsrail kuvvetleri ise bu girişimi anında engelledi. Hizbullah ateşle oynuyor. Tüm saldırılardan Hizbullah ve Lübnan sorumludur. Bize karşı yapılan saldırılara büyük bir güçle karşılık vereceğiz” dedi. (İHA)

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