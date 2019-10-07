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'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyonla ilgili hazırlıklar sürdürülürken, sosyal medyada Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin boşaltılacağı yönündeki haberler üzerine Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi sosyal medyada, Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin boşaltılacağına dair iddialar yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ceylanpınar Kaymakamlığı iddiaları yalanladı.

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Kaymakamlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Ceylanpınar İlçesinde sınara yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararı olduğu' yönünde yapılan haberler asılsız olduğundan, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ceylanpınar

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