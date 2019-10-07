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'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine kaymakamlıktan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyonla ilgili hazırlıklar sürdürülürken, sosyal medyada Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin boşaltılacağı yönündeki haberler üzerine Ceylanpınar Kaymakamlığından açıklama yapıldı.

'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine kaymakamlıktan açıklama

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyonla ilgili hazırlıklar sürdürülürken, sosyal medyada Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin boşaltılacağı yönündeki haberler üzerine Ceylanpınar Kaymakamlığından açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi sosyal medyada, Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin boşaltılacağına dair iddialar yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ceylanpınar Kaymakamlığı iddiaları yalanladı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Ceylanpınar İlçesinde sınara yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararı olduğu' yönünde yapılan haberler asılsız olduğundan, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."

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'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine kaymakamlıktan açıklama

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