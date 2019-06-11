Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı

Böyle acıların bazen insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını ve bu yakınlaşmayı da burada çok iyi hissettiklerini dile getiren Bulut, şöyle dedi:

"Bilinmesi gereken bazı hususlar var. TOKİ olarak Iğdır'dan Hakkari'ye kadar, o sınır boyunca yaklaşık 200 kilometrelik, öncelik olan kısımlar buralar, bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı hem buralardan gelebilecek terör saldırılarını hem de gelebilecek kaçak geçişleri önleyecek bir çalışma. Bu çalışma süratle yapılıyor. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Bu yıl itibarıyla tamamlamak istiyoruz."

Başka bir kurumla beraber sınır bölgesinde sürdürülen yol çalışmalarının olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"150 kilometreye yakınını yazın ortasına doğru, inşallah yıl sonuna kadar da tamamını bitirmiş olacağız ama bunlar öncelikli olan kısımlar. Daha sonra da problem olabilecek, terör geçişlerinin olduğu, kaçak geçişlerin olduğu noktalar da güvenlik kuvvetlerimizin, valiliklerimizin ihtiyaç duyacağı alanlarda da böyle önlemler almaya devam edeceğiz. Yine Hakkari, Van ve Ağrı bölgelerinde kalekol inşaatlarımız devam ediyor. Bunların büyük çoğunluğunu bitirdik. Bu kalekollarla birlikte bu sınır duvarları tamamlandığında burası güvenlik açısından çok önemli bir yol katetmiş olacak. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Terörü lanetliyoruz."