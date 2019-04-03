HABER

“Sınırdaki İnsanlar” İKÜ’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Haber için gittiği Suriye’de, 2013 yılında IŞİD tarafından 40 gün esir tutulan, ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün, “Sınırdaki İnsanlar” adlı kişisel sergisi ve söyleşisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’ne konuk olacak.Bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), “Sınırdaki İnsanlar” söyleşisi ve sergisi ile foto muhabiri Bünyamin Aygün’ü ağırlayacak.

Haber için gittiği Suriye’de, 2013 yılında IŞİD tarafından 40 gün esir tutulan, ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün, “Sınırdaki İnsanlar” adlı kişisel sergisi ve söyleşisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’ne konuk olacak.
Bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), “Sınırdaki İnsanlar” söyleşisi ve sergisi ile foto muhabiri Bünyamin Aygün’ü ağırlayacak. İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü ve İletişim Tasarımı Bölümü tarafından üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde gerçekleşecek organizasyonda, Aygün’e ait 30 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 11 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Aygün’ün deneyimlerini paylaşacağı söyleşiyle başlayacak program, “Sınırdaki İnsanlar”adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile devam edecek.
Bünyamin Aygün kimdir
Meslek hayatına, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaparak başlayan Bünyamin Aygün, 2003 yılından bu yana Milliyet gazetesinde fotomuhabir olarak görev yapıyor. Gazetenin fotoğraf servisi müdürlüğünü de yürüten Aygün, bugüne kadar ABD’nin Irak operasyonu, Filistin intifadası, Suriye iç savaşı, İsrail’in Gazze bombardımanı, Mısır darbesi gibi savaşların yanı sıra birçok toplumsal olay ve afette görev aldı. 2013 yılında haber için gittiği Suriye’de IŞİD tarafından kaçırılarak 40 gün esir alınan deneyimli gazeteci, yaşadıklarını “IŞİD’in elinde 40 gün” adlı anı kitabında topladı. “Işığa Tutunmak”, “Gümüşhane”, “Türkiye’nin Çatıları”, “Kül”, ve “Sessiz Devin Kalesi”olmak üzere toplam altı kitabı bulunan Aygün’ün, Sedat Simavi Yılın Gazetecisi Ödülü, Abdi İpekçi Gazetecilik Cesaret Ödülü ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından, haber ve haber fotoğrafı dallarında verilen ödüllerde de pek çok birinciliği bulunuyor.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Artvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreniArtvin Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni
Öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısı için on binlerce kişi yürüdüÖğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısı için on binlerce kişi yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.