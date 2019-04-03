“Sınırdaki İnsanlar” İKÜ’de

Haber için gittiği Suriye’de, 2013 yılında IŞİD tarafından 40 gün esir tutulan, ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün, “Sınırdaki İnsanlar” adlı kişisel sergisi ve söyleşisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’ne konuk olacak.

Bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), “Sınırdaki İnsanlar” söyleşisi ve sergisi ile foto muhabiri Bünyamin Aygün’ü ağırlayacak. İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü ve İletişim Tasarımı Bölümü tarafından üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde gerçekleşecek organizasyonda, Aygün’e ait 30 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 11 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Aygün’ün deneyimlerini paylaşacağı söyleşiyle başlayacak program, “Sınırdaki İnsanlar”adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile devam edecek.

Bünyamin Aygün kimdir

Meslek hayatına, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaparak başlayan Bünyamin Aygün, 2003 yılından bu yana Milliyet gazetesinde fotomuhabir olarak görev yapıyor. Gazetenin fotoğraf servisi müdürlüğünü de yürüten Aygün, bugüne kadar ABD’nin Irak operasyonu, Filistin intifadası, Suriye iç savaşı, İsrail’in Gazze bombardımanı, Mısır darbesi gibi savaşların yanı sıra birçok toplumsal olay ve afette görev aldı. 2013 yılında haber için gittiği Suriye’de IŞİD tarafından kaçırılarak 40 gün esir alınan deneyimli gazeteci, yaşadıklarını “IŞİD’in elinde 40 gün” adlı anı kitabında topladı. “Işığa Tutunmak”, “Gümüşhane”, “Türkiye’nin Çatıları”, “Kül”, ve “Sessiz Devin Kalesi”olmak üzere toplam altı kitabı bulunan Aygün’ün, Sedat Simavi Yılın Gazetecisi Ödülü, Abdi İpekçi Gazetecilik Cesaret Ödülü ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından, haber ve haber fotoğrafı dallarında verilen ödüllerde de pek çok birinciliği bulunuyor.

