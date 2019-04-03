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"Sınırdaki İnsanlar" İKÜ'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün, "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel sergisi ve söyleşisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi'ne konuk oluyor

İSTANBUL (AA) - Haber için gittiği Suriye'de, 2013 yılında DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan, ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün, "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel sergisi ve söyleşisi ile İstanbul Kültür Üniversitesi'ne (İKÜ) konuk oluyor.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yapan Üniversite, "Sınırdaki İnsanlar" söyleşisi ve sergisi ile foto muhabiri Bünyamin Aygün'ü ağırlayacak.

İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü ve İletişim Tasarımı Bölümü tarafından üniversitenin Ataköy Yerleşkesi'nde gerçekleşecek organizasyonda, Aygün'e ait 30 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

11 Nisan saat 14.00'te Aygün'ün deneyimlerini paylaşacağı söyleşiyle başlayacak program, "Sınırdaki İnsanlar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile devam edecek.

Verilen bilgiye göre, meslek hayatına, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaparak başlayan Bünyamin Aygün, 2003 yılından bu yana Milliyet gazetesinde foto muhabir olarak görev yapıyor. Gazetenin fotoğraf servisi müdürlüğünü de yürüten Aygün, bugüne kadar ABD'nin Irak operasyonu, Filistin intifadası, Suriye iç savaşı, İsrail’in Gazze bombardımanı, Mısır darbesi gibi savaşların yanı sıra birçok toplumsal olay ve afette görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bünyamin Aygün İKÜ

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