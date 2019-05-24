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Sınırdaki mayınlı alanda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Sınırdaki mayınlı alanda çıkan yangın korkuttu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırında yerleşim yerleri yakınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve mahallelinin desteğiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınırında mayınlı alandaki kuru otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler, kısa sürede geniş bir alanı kapladı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ile 2. Hudut Taburu'na bağlı TOMA araçların yaklaşık üç saat süren müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol atına alındı. Mayınlardan dolayı itfaiye ekipleri yangına belirlenen noktalardan müdahale etti.

Öte yandan, sınıra yakın Mor Yakup Mahallesi Kaymakam Sabri Başköy Caddesi'nde ikamet edenler yangın nedeniyle büyük korku yaşadı. Yangının mayınlı alandan yayılarak ev ve iş yerlerine sıçramasından endişelenen mahalleli, alevlere müdahale etmek için adeta seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara mahalle sakinleri de evlerinden kovalarla taşıdıkları su ile destek verdi.

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"Yangın Yerinde Orkideler" MAYINLI ALAN Nusaybin sınır

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