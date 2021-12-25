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Sınırdaki Rus Askeri Yığınağı Uydu Görüntülerinde

25.12.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel bir ABD’li şirket tarafından çekilen uydu görüntülerine göre Rusya, Kırım ve Ukrayna sınırında askeri gücünü arttırmaya devam ediyor

Özel bir Amerikalı şirket tarafından çekilen yeni uydu görüntüleri, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da ve Ukrayna yakınlarında son haftalarda askeri gücünü artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan Rusya, ABD’ye, istediği güvenlik garantileri konusunda görüşmeler için baskı yapıyor.

Reuters, ABD’deki Maxar Technologies'ten gelen görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamadı. Kremlin, Cuma günü yaptığı açıklamada, güçlerini uygun gördüğü şekilde kendi topraklarında sevk etme hakkını saklı tuttuğu ve Batılı ülkelerin Rusya sınırları yakınında kışkırtıcı askeri manevralar yürüttüğü mesajını yineledi.

Amerikalı, Avrupalı ve Ukraynalı liderler, Rusya'yı, Ekim ayından bu yana Ukrayna sınırına yeniden asker yığmakla suçluyor. Bundan önce, Nisan ayında yine sınır yakınlarında kısa süren bir askeri konuşlanma olmuş ve yine Maxar şirketi tarafından görüntüleri yayınlanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderler, Moskova'nın önümüzdeki ay en kısa sürede Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı planlıyor gibi göründüğünü söylüyor, ancak Moskova bunu defalarca reddetti.

Perşembe günü geç saatlerde yayınlanan görüntüler, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 13 Aralık itibariyle yüzlerce zırhlı araç ve tankla dolu bir üssü gösteriyor. Aynı üssün Ekim ayında Maxar tarafından çekilmiş bir uydu görüntüsü, üssün yarısının boş olduğunu gösteriyordu.

Maxar, BMP serisi piyade savaş araçları, tanklar, kundağı motorlu topçular ve hava savunma teçhizatını içeren birkaç yüz zırhlı araçtan oluşan tugay düzeyinde yeni bir birliğin Rus garnizonuna ulaştığını söyledi.

Maxar yaptığı açıklamada, "Geçen ay boyunca, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerimiz Kırım'da ve ayrıca Ukrayna sınırının çevresi boyunca Rusya'nın batısındaki çeşitli eğitim alanlarında bir dizi yeni Rus konuşlandırmasını gözlemledi" ifadesini kullandı.

Açıklamada Maxar, Kırım'daki üç bölgede ve Rusya'nın batısındaki beş bölgede artan faaliyetlerden söz etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın çatışmadan kaçınmak istediğini, ancak ABD ve müttefiklerinin Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine "anında" bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Moskova, konuyla ilgili olarak Amerikalı yetkililerle görüşmelerin Ocak ayında Cenevre'de başlamasını beklediğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cuma günü Ukrayna yakınlarında Rus birliklerinin yığılmasıyla ilgili soru üzerine, Moskova'nın kendi güvenliğini savunmak için hareket ettiğini belirtti.

Peskov, "Rusya, NATO, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki muhaliflerimizin sınırlarımız yakınında son derece açık manevralar yürüten son derece düşmanca eylemlerinin arka planında kendi birliklerini kendi topraklarında hareket ettiriyor" dedi.

Peskov, "Bu bizi kendi güvenliğimizi garanti altına almak için belirli önlemler almaya zorluyor" diye ekledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Moskova'yı, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve doğu Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların isyanını desteklemesi üzerine uygulanan yaptırımların devamı niteliğinde sert ekonomik yaptırımlar ve diğer önlemlerle tehdit etti.

Amerikalı bir yetkili, yeni misilleme önlemlerinin sert ihracat kontrollerini içerebileceğini söyledi.

Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmasını istediğini ve Batı askeri ittifakının Ukrayna'ya ve diğer komşu ülkelere belirli saldırı silahları sağlamayacağına dair garantiler aradığını söylüyor.

Maxar’ın diğer görüntülerinde de, Rusya'da Ukrayna sınırına yakın Soloti’deki bir operasyona hazırlık üssünde yığılma görülüyor. Aralık başında çekilen fotoğraflardan, Eylül ayına göre daha büyük bir askeri yığılma olduğu anlaşılıyor.

Diğer fotoğraflar, Ukrayna sınırının 260 km kuzeyindeki bir Rus kasabası olan Yelnya'da ve Rusya’nın güneyindeki Voronezh şehri yakınlarındaki Pogonovo eğitim sahasında devam eden yığılmaları gösteriyor.

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