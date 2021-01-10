Sınırdan geçmeye çalışırken bindikleri bot patlamış

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 12 göçmen yakalandı. Göçmenler, sınırı geçmeye çalışırken bindikleri botun patlaması üzerine geri dönmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İddiaya göre Malkara ilçesinden İstanbul’a giden bir kamyonette silah yüklü olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Söz konusu araç, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi’nde durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda Suriye uyruklu O.D.A.’nın kullandığı aracın kasasında 2’si çocuk Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenler, Avrupa ülkelerine gitmek üzere Edirne’nin İpsala ilçesine gittikleri, sınırdan Yunanistan’a geçmek isterken 12 kişinin bindiği botun patlaması üzerine geri dönme kararı aldıklarını ifade ettiler.



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