Sınırdan gülerek geldi, torunlarına üst baş alıp Türkiye'den ayrıldı! Artvinliler duruma isyan etti

Gürcistanlılar, Türkiye'ye akın etmeye devam ediyor. TL'nin Lari karşısındaki değer kaybı sonrası Gürcistanlılar, 1-2 aylık alışverişini yapıp ülkelerine geri dönüyor. Bazıları bu durumu ticarete dönüştürmüş durumda. Türkiye'den ucuza aldıklarını Gürcistan'da daha pahalıya satıyorlar. Türk vatandaşları ise karşılaştıkları tablo karşısında isyan etti.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesine Gürcistanlılar akın ediyor. Lari'nin TL karşısında 6.5 kat değerli olması sonrasında Gürcistanlılar ev alışverişlerini ilçedeki marketlerden karşılıyor.
Sabahın erken saatlerinde boş bavullarla ilçeye gelen Gürcistanlılar, fiyatlar ucuz olunca ürünleri çifter çifter alıyor. AVM yöneticisi Osman Karabacakoğlu, "Pandemi öncesinde bu daha çok tekstil alışverişi şeklinde ağırlıklıydı fakat pandemiden sonra gıda ön plana çıktı. Özellikle bölgede çalışan marketler, ciro sıralamasında Türkiye'de önde gidiyor." dedi.
Gürcistan'dan gelip Türkiye'de alışveriş yapan bir kadın "3 bin liralık mal aldım. 6 torunum var. 1 ay anca yeter" dedi.
Bir vatandaş, "Lari parasını biz almıyorduk, arabamıza dahi koymuyorduk. Şimdi lari versinler diye bekliyoruz." dedi.
Bir başka vatandaş ise üzerindeki kıyafeti gösterip Türk lirasıyla alamadığından şikayet ederek "Türkiye'de yaşıyoruz, niye alamıyoruz ki? Sinirleniyor insan. 100 TL ile bir tane zeytinyağı alamazken görüyorsunuz." dedi.
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