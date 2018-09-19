Sınırdan Kaçak Geçen Çocukların 20 Gün Gözaltında Tutulması Kongre Gündemde

Sınırdan kaçak geçen çocukların gözaltında tutulmasıyla ilgili yeni bir uygulama teklifi Kongre’de tartışma yarattı. Flores Yerleşim Anlaşması olarak bilinen anlaşma, çocukların gözaltı süresini 20 günle kısıtlıyor.
Eylül ayının başında yönetim söz konusu çocukların yetişkin aile üyeleriyle birlikte 20 günden uzun süre gözaltında tutulmalarının önünü açacak bir düzenleme önerisinde bulunmuştu.
Ancak Wisconsin’den Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu’daki oturumda mahkemelerin önerilen düzenlemenin geçmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.
Johnson göçmen politikalarının uygulanmasında iki seçeneğin olduğunu, ancak bunların ikisinin de kötü olduğunu söyledi.
Johnson, “Ya kanunu uygulayacağız böylece çocukları ailelerinden ayırmamız gerekecek ya da Obama dönemi uygulamasına döneceğiz yani aileleri yakaladığımızda onları tutamayacağız ve onları salacağız” dedi.
Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu, Haziran ayında Flores’i baypas edecek ve çocukların belirsiz süreyle gözaltında tutulmalarının önünü açacak bir bütçe değişikliğini onaylamıştı.
Ancak Demokrat senatörler Salı günü çocukların gözaltına alınmasına tamamen karşı çıktı.
Ek gözaltı merkezleri kurmanın ve insanları bu merkezlerde tutmanın maliyetine dikkat çeken Demokrat Senatör Claire McCaskill, davaları göç mahkemelerine gelmeden önce kişileri yıllarca beklemede tutan göçmenlik sisteminin etkinliğinin arttırılması gerektiğini söyledi.
Elektronik kayıt sistemine geçilmesi gerektiğini savunan Senatör, bütün sistemin kağıt üzerinden işlemesinin büyük eksiklik olduğunu vurguladı.
Göç mahkemelerinde neredeyse 800 bin kadar dava bekliyor.
Demokrat senatörler ayrıca gözaltında tutulmanın çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.
Gözaltına alınan çocukların sayısı Eylül ayında 12 bin 800 oldu. Bunların 419’u göçmenlik uygulaması kapsamında ailelerinden ayrılan ve henüz ailelerine teslim edilmemiş çocuklar.
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum