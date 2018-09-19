Sınırdan Kaçak Geçen Çocukların 20 Gün Gözaltında Tutulması Kongre Gündemde

Sınırdan kaçak geçen çocukların gözaltında tutulmasıyla ilgili yeni bir uygulama teklifi Kongre’de tartışma yarattı. Flores Yerleşim Anlaşması olarak bilinen anlaşma, çocukların gözaltı süresini 20 günle kısıtlıyor.

Eylül ayının başında yönetim söz konusu çocukların yetişkin aile üyeleriyle birlikte 20 günden uzun süre gözaltında tutulmalarının önünü açacak bir düzenleme önerisinde bulunmuştu.

Ancak Wisconsin’den Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu’daki oturumda mahkemelerin önerilen düzenlemenin geçmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Johnson göçmen politikalarının uygulanmasında iki seçeneğin olduğunu, ancak bunların ikisinin de kötü olduğunu söyledi.

Johnson, “Ya kanunu uygulayacağız böylece çocukları ailelerinden ayırmamız gerekecek ya da Obama dönemi uygulamasına döneceğiz yani aileleri yakaladığımızda onları tutamayacağız ve onları salacağız” dedi.

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu, Haziran ayında Flores’i baypas edecek ve çocukların belirsiz süreyle gözaltında tutulmalarının önünü açacak bir bütçe değişikliğini onaylamıştı.