HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

01.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Hatay’da sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi mevkisindeki sınırdan uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan ortak çalışmada ‘Öğle’ isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan takip sonucunda sınır hattında tespit edilen ve takip edildiklerini anlayan şüpheli iki şahıs, Suriye sınırından atılan ve içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 15 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ile 7 adet cep telefonu bulunan çantaları almadan kullandıkları otomobil ile kaçtılar.Yakalanacaklarını anlayan şüpheli şahıslar bindikleri aracı olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede terk ederek zeytinlik alan içerisinden yaya kaçmaya çalışırken takip sonucu M.V.

Hatay’da sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi mevkisindeki sınırdan uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan ortak çalışmada ‘Öğle’ isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan takip sonucunda sınır hattında tespit edilen ve takip edildiklerini anlayan şüpheli iki şahıs, Suriye sınırından atılan ve içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 15 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ile 7 adet cep telefonu bulunan çantaları almadan kullandıkları otomobil ile kaçtılar.
Yakalanacaklarını anlayan şüpheli şahıslar bindikleri aracı olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede terk ederek zeytinlik alan içerisinden yaya kaçmaya çalışırken takip sonucu M.V. ve A.N. adlı 2 şüpheli yakalandı.
Jandarma, tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Bakan Soylu duyurdu! Yalova'da yakalandıBakan Soylu duyurdu! Yalova'da yakalandı
Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Korkutan istatistik! 50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! Yalova'da yakalandı

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu, şimdi lastikçide çalışıyor

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

Karaköprü'de istinat duvarı çöktü, 6 araç böyle düştü

İstinat duvarı çöktü, 6 araç çukura böyle düştü

Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştu

Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştu

8 yaşındaki Şiyar, kar topu oynarken hayatını kaybetti

8 yaşındaki Şiyar, kar topu oynarken hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.