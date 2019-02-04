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Sınırı aşan mermiler Gaziantep'te oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Suriye'nin Cerablus kentindeki düğün sırasında havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. Sınırı aşan mermiler Gaziantep'in Karkamış ilçesinde lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat ile evinin önünde oynayan 5 yaşındaki D.Ö.'ye isabet etti.

Sınırı aşan mermiler Gaziantep'te oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

İddiaya göre, Karkamış'ın karışışında bulunan Suriye’nin Cerablus kentinde düğün töreni sırasında havaya uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine düşen mermiler, sınır hattında lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat (55) ile aynı bölgedeki evlerinin önünde oyun oynayan D.Ö.'ye (5) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Nizip Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 5 yaşındaki D.Ö., Gaziantep'e sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Cerablus Gaziantep Karkamış mermi

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