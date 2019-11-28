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Sınırı geçen Yunan askerleri Interpol'e sorulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında sınırı geçen, yakalanıp, 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Teğmen Angelos Mitretodis (26) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (30) hakkında 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında sınırı geçen, yakalanıp, 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Teğmen Angelos Mitretodis (26) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (30) hakkında 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı Mücahid Gökmen, Yunan askerlerinin kimlik bilgilerine ulaşılması için Interpol Daire Başkanlığı'na yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar verdi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı Karakolu'nda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018 günü birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Yunan askerler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalandıkları sırada üzerlerinde kriptolu cep telefonu bulunan askerler hakkında 'casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılıkça, cep telefonlarında yapılan incelemede suç unsuru tespit edilmeyince, 'casusluk' suçundan takipsizlik kararı verilerek sanıklar tahliye edildi.
5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
Yunan sanıklar hakkında 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçundan iddianame hazırladı. Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, soruşturma aşamasında 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverilen askerler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamayı kabul etmeyen Yunan askerler ifadelerinde, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti.
DURUŞMAYA SANIK YUNAN ASKERLERİ KATILMADI
Edirne 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Yunan sanık askerler katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada hakim, sanık avukatlarına suçlamayı hatırlatarak bir diyecekleri olup olmadığını sordu. Teğmen Angelos Mitretodis'in avukatı Hakan Yalçıntuğ, müvekkilinin olayın yaşandığı tarihte yoğun kar yağışı olduğu için sınır çizgisini göremeyerek yanlışlıkla geçtiğini söyleyerek mahkemeden beraatini istedi. Avukat Yalçıntuğ, ayrıca askerlerin yakalandığı sırada askeri malzemelerinin alındığını ve bu malzemelerinin iade edilmesini talep etti.
KEŞİF YAPILMASINI TALEP ETTİ
Diğer sanık Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in avukatı Selin Özel de olayda sınır ihlali suçunun kasıtlı işlenmediğinden mahkemeden olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasını talep etti. Yunan askerlerinin sınırın yakınlarında mülteci olma ihtimali ile ilerlediklerine, yerde yoğun kar olduğu için sınırı bilmeden geçtiklerine vurgu yaparak müvekkilinin beraatini istedi.
YUNAN ASKERLER İÇİN İNTERPOLDEN KİMLİK BİLGİSİ İSTENDİ
Mahkeme Başkanı Mücahid Gökmen, sanık avukatlarının taleplerinin dinlemesinin ardından sanıklar Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis'in kimlik bilgilerine ulaşılması için Interpol Daire Başkanlığı'na yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.

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