Sınırı geçen Yunan askerlerine 'casusluk' suçlamasında takipsizlik

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen teğmen Angelos Mitretodis (26) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, (30), hakkında 'askeri casusluk' suçlamasyla yürütülen soruşturmada Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018 günü birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen askerler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde, haklarında yasa dışı geçişin yanı sıra askeri casusluk şüphesiyle yargılanan askerler 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye edildikten sonra ülkelerine dönen Yunan askerleri hakkında 'casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kararda, şüphelilerin yakalandığında üzerlerinde kriptolu cep telefonunun çıkması üzerine askeri casusluk suçu şüphesiyle soruşturmanın genişletilmesine karar verildiği belirtilerek, askerlerin üzerindeki cep telefonun incelenmesinde herhangi bir suç unsuru tespit edilemediği belirtildi. Kararda, şöyle denildi:

"Kriptolu cep telefonunun Yunanistan ordusu tarafından kapalı sistem iletişim mekanizması kurmak amacıyla yüklenen 'HARP.GR' isimli uygulamayı ihtiva ettiği, ele geçirilen telefonlar içerisinde sınır hattının görüntülerinin yer aldığı ve yine Türkiye-Yunanistan sınırı olduğu değerlendirilen alanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ait sınır taşı olduğu değerlendirilen mekanın fotoğrafının bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm dosya içeriği incelendiğinde, Yunanistan ülkesi kara kuvvetleri mensubu ve askeri olan şüphelilerin, görev yaptıkları süre ve görev alanlarıyla askeri tecrübeleri göz önüne alındığında sınır hattını hata en ihlal ettikleri yönündeki savunmalarının inandırıcı olmaktan uzak olduğu, buna karşın dosya kapsamında incelenen deliller göz önüne alındığında şüphelilerin üzerlerine atılı askeri casusluk suçunu işlediklerin dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli ve somut delil bulunmadığı anlaşıldığından; şüpheliler hakkında devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme suçuna ilişkin kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına."

Yunan askerleri hakkında, 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan düzenlenen iddianame ise Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.