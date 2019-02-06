Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Hudutta görevli askerler tarafından yakalanan teröristler, jandarmaya teslim edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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