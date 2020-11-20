Sınırı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü çocuk 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin üzerinden 1 adet uzun namlulu silah ile mermiler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan 4 kişi tespit edildi. Şahısları takibe alan ekipler, sınırı geçmeye çalıştıkları sırada operasyon düzenleyerek yakaladı. Gözaltına alınan 3’ü çocuk 4 kişi Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslardan birinin üzerinde ise 1 adet uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 adet şarjör ile 50 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

