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Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye’ye terör örgütü üyelerinin geçiş yapacağı bilgisini alan güvenlik güçleri, sınırda önlemlerini arttırdı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye’ye terör örgütü üyelerinin geçiş yapacağı bilgisini alan güvenlik güçleri, sınırda önlemlerini arttırdı. PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist, sınırı geçerken askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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