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Sınırı geçmeye çalışan 6 göçmen, selde hayatını kaybetti... Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 21:59 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine; 'Sınırı geçmeye çalışan 7 göçmen, selde hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi kaynağından gelen yeni bilgi doğrultusunda ölen göçmen ssayısını 6 olarak düzelterek yeniden veriyoruz.

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;
'Sınırı geçmeye çalışan 7 göçmen, selde hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi kaynağından gelen yeni bilgi doğrultusunda ölen göçmen ssayısını 6 olarak düzelterek yeniden veriyoruz.
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YENİDEN

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - SURİYE'den Hatay'a kaçak yollarla girmeye çalışan 6 göçmen, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye'nin Bayırbucak bölgesinden kaçak yoldan Hatay'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Suriyeli oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedine ulaştı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışmalara devam ederken, sayının artmasından endişe ediliyor.

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