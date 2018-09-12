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Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:58 | Son Güncelleme

Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüpheli, hudut askerlerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan'a geçme teşebbüsündeki kişiyi tespit etti.

Askeri yasak bölgede yakalanan kişinin FETÖ üyeliğinden hakkında arama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tuğrul G. (30) olduğu belirlendi.

Zanlının sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı yurt dışı yasağı

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