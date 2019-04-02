HABER

Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suriye sınırını geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi bir terörist yakalandı.Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Ay El Arap (Kobani) kentinden Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçiş olacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suriye sınırını geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi bir terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Ay El Arap (Kobani) kentinden Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçiş olacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Sınırda görevli askeri birlikler tarafından gece saatlerinde üzerindeki piyade tüfeği ve mermilerle birlikte yakalanan terörist, jandarmaya teslim edildi. Terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Bucak’ta trafik kazası: 1 yaralıBucak’ta trafik kazası: 1 yaralı
Bıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadıBıçaklı Afgan gaspçılar, polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.