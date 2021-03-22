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Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

22.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’den yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

Mardin’de ülkeye kaçak yollardan girerken yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edilen Alişer kod adlı terörist C.A.M.’nin 2017 yılında Suriye’nin Haseke bölgesi Şeddade kampında 20 gün süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimin ardından Sterahat Vezir kampında görev aldığı, 2019 yılı ocak ayından itibaren Deyrezzor Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı-asayiş olarak görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye

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