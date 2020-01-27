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Sınırı kaçak geçen göçmenler donma tehlikesi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Karlı dağları aşarak Türkiye’ye kaçak yollarla girerken donma tehlikesi geçiren 8 düzensiz göçmen tedavi altına alınırken, elleri tutmadığı için hemşireler tarafından besleniyor.İran’dan kaçak yollarla karlı dağları aşarak Van’a gelen düzensiz göçmenler, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi.

Karlı dağları aşarak Türkiye’ye kaçak yollarla girerken donma tehlikesi geçiren 8 düzensiz göçmen tedavi altına alınırken, elleri tutmadığı için hemşireler tarafından besleniyor.
İran’dan kaçak yollarla karlı dağları aşarak Van’a gelen düzensiz göçmenler, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı da sağlık ekipleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen kaçak göçmenler hemen tedavi altına alındı. El ve ayaklarında donmaya bağlı yanık oluşan ve El Cerrahi Servisinde tedavileri anestezi işlemiyle yapılan göçmenlerin bir süre daha hastanede kalacağı öğrenildi.

“Sağlık personelimiz kendi elleriyle mülteci kardeşlerimizin gıdalarını veriyor”
Donma tehlikesi geçiren göçmenleri ziyaret eden Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, düzensiz göçmenlerin sınırda soğukta kaldıklarını belirterek, “Burada gerekli tedavileri yapıldı. Hepsinin genel durumu iyi, bazılarının parmaklarında soğuktan dolayı morarma olmuş ve gerekli tedavileri yapıyoruz. Sağ olsun sağlık personelimizde kendi elleriyle mülteci kardeşlerimizin gıdalarını veriyor. Ben başta başhekim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Çoğunun eli donmuş”
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise göçmenlerin sınırı geçerken maruz kaldıkları soğuktan dolayı ellerinde ve ayaklarında ciddi donma olduğunu belirterek, “Bunları tedavi ediyoruz. Şu anda El Cerrahi Servisimizde yatıyorlar. Donmaya bağlı yanık olduğu için tedavi uyguluyoruz. Elleri donduğu için beslenemiyorlar ve hemşire arkadaşlar besliyorlar. Şu anda 8 mülteci var. Çoğunun eli donmuş. Duyu organları hasar görmemiş. Ondan dolayı da çok ağrı hissediyorlar. Dolaşımları kısmen bozulmuş. Parmak uçları morarmaya, siyahlaşmaya başlamış. Ancak ağrı hisleri var. Bunların dolaşım takibini yapıyoruz. El cerrahi uzmanımız var, bu çok önemlidir. Cerrahımız takip ediyor. Dolaşımları bozulduğu zaman bunlar amputasyona gidebiliyor. Şu anda biz parmak kurtarmaya çalışıyoruz, ne kadar kurtarırsak o kadar iyi. Ondan dolayı sürekli bir hemşire arkadaşımız burada duruyor. Sürekli kan dolaşımını takip ediyor” şeklinde konuştu.

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