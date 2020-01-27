Sınırı kaçak geçen göçmenler donma tehlikesi geçirdi

Karlı dağları aşarak Türkiye’ye kaçak yollarla girerken donma tehlikesi geçiren 8 düzensiz göçmen tedavi altına alınırken, elleri tutmadığı için hemşireler tarafından besleniyor.

İran’dan kaçak yollarla karlı dağları aşarak Van’a gelen düzensiz göçmenler, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı da sağlık ekipleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen kaçak göçmenler hemen tedavi altına alındı. El ve ayaklarında donmaya bağlı yanık oluşan ve El Cerrahi Servisinde tedavileri anestezi işlemiyle yapılan göçmenlerin bir süre daha hastanede kalacağı öğrenildi.

“Sağlık personelimiz kendi elleriyle mülteci kardeşlerimizin gıdalarını veriyor”

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri ziyaret eden Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, düzensiz göçmenlerin sınırda soğukta kaldıklarını belirterek, “Burada gerekli tedavileri yapıldı. Hepsinin genel durumu iyi, bazılarının parmaklarında soğuktan dolayı morarma olmuş ve gerekli tedavileri yapıyoruz. Sağ olsun sağlık personelimizde kendi elleriyle mülteci kardeşlerimizin gıdalarını veriyor. Ben başta başhekim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.