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Sınırı kaçak geçmek isterken yakalanan 61 kişi sınır dışı edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

HATAY'da, Suriye’den Türkiye'ye sınırı kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalanan 61 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Sınırı kaçak geçmek isterken yakalanan 61 kişi sınır dışı edildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'da, Suriye’den Türkiye'ye sınırı kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalanan 61 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Hatay’da çeşitli sınır bölgelerinden Suriye'den Türkiye’ye kaçak yolla geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik kuvvetlerince yakalandı. Yakalananlar arasında çocuklar da bulunurken, yapılan işlemlerin ardından Suriyeliler güvenlik kuvvetleri eşliğinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

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