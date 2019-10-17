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"Sınırımızda oluşturulmak istenen terör belasını defedeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "Bu beraberliği muhafaza ederek, sınırımızda oluşturulmak istenen terör belasını tez zamanda defedeceğiz"

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu beraberliği muhafaza ederek, sınırımızda oluşturulmak istenen terör belasını tez zamanda defedeceğiz." dedi.

Programları kapsamında Edirne'ye gelen Kandemir, Ak Parti Keşan İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Herekatı'nın kısa zamanda neticeleneceğine inandığını dile getirdi.

Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kandemir, "Şehitlerimizin bize miras bıraktıkları çocuklarının, eşlerinin, akrabalarının, anne ve babalarının duruşundan bir kere daha şuna şahitlik ediyoruz ki, Türk milleti muazzam bir millet." ifadesini kullandı.

Kandemir, Türk milletinin şehadeti, cennete yürümek olarak gördüğünü anlatarak, mevzunun vatan ve memleket olduğunda teröristlerin üzerine balyoz gibi inildiğini, inilmeye de devam edileceğini vurguladı.

"Bu beraberliği muhafaza ederek, sınırımızda oluşturulmak istenen terör belasını tez zamanda defedeceğiz." diyen Kandemir, ülke içinde hareket edemez hale gelen teröristlerin sınır ötesinde de millete zarar veremeyecek hale en kısa zamanda getirileceğini kaydetti.

Toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer katıldı.

Kandemir, toplantının ardından Başkan Helvacıoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Havsa İlçe Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya gelen Kandemir, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ile de görüştü.

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