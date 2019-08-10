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Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Suriye Şenyurt sınır hattında yaşayan çocuklar bayram öncesi Çocuklar İçin Çal Derneği tarafından kendileri için hazırlanan hediyeler ile bayramı erken kutladı.Türkiye’nin dört bir yanından gelen giyim ve oyuncakları sınır köyü olan Şenyurt Mahallesinde Şenyurt İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencilere ulaştıran Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın çocukların bayram öncesi hediyelerini vererek sınırda çocuklarla birlikte sevinç halayları çekti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Suriye Şenyurt sınır hattında yaşayan çocuklar bayram öncesi Çocuklar İçin Çal Derneği tarafından kendileri için hazırlanan hediyeler ile bayramı erken kutladı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen giyim ve oyuncakları sınır köyü olan Şenyurt Mahallesinde Şenyurt İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencilere ulaştıran Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın çocukların bayram öncesi hediyelerini vererek sınırda çocuklarla birlikte sevinç halayları çekti. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye Şenyurt sınır hattında bulunan Şenyurt Mahallesinde okuyan öğrenciler Çocuklar İçin Çal Derneği yönetimi tarafından Türkiye’nin dört bir yanından hayırseverler tarafından hazırlanan bayramlıklar ile bayram öncesi mutlu oldu. Şenyurt İlk ve Ortaokulu bahçesinde Şenyurt İlkokulu Müdürü Şakir Aydoğan ve öğrenciler ile bir araya gelen Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın ve üyeleri çocuklar için hazırladıkları bayramlık kıyafet ve oyuncakları öğrencilere teslim etti. Çocuklar Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, “Bayramlık olmadan bayram olmaz” projesi ile hayırseverlerin destekleri ile Mardin’inde yaklaşık 100 çocuğu bayram öncesi sevinmesi için büyük bir çalışma yaptıklarını ifade etti.
Çocukların bayramda mutlu olması hayallerinin gerçekleşmesi için çalıştıklarını söyleyen Yalçın, büyüyünce onların da başka çocukları sevindirmesi için bu tür etkinliklerin iz bıraktığını kaydetti.
Şenyurt ilk ve ortaokulunda okuyan sınırın masum çocuklarının sevinmesinden çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, hediyelerin ardından çocuklar ile birlikte sınır okulunda şarkılar söyleyip halay çekti. Öğrenciler bayramlarda çocukları unutmadıkları için dernek üyelerine ve vesile olan okul yönetimine teşekkür ederek bayramda tüm çocukların mutlu olmasını temenni etti.

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü

Sınırın masum çocuklarının mutlu günü
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