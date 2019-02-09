Sınırın minik neyzenleri başarıya ney üflüyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde Suriye sınırın sıfır noktasındaki okulda okuyan ilk ve ortaokul öğrencileri sınıf öğretmenleri ve okul yönetiminin desteğiyle aldıkları müzik eğitimleri ve sosyal aktivitelerle başarı merdivenlerini hızla tırmanıyor. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt beldesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Şenyurt ilk ve ortaokulu öğrencileri aldıkları ney eğitimi ile sınırın minik neyzenleri olarak anılıyor. Suriye sınırında eğitim alarak başarıya koşan minik neyzenler, subay, öğretmen, mühendis de olmak istiyor. Okulu evleri gibi benimseyen öğrenciler okul duvarına yaptıkları kuş yuvaları ile kuşları besliyor, ney üflüyor, metelefon çalıyor, teneffüste öğretmenleriyle birlikte halk oyunları oynuyor. Miniklerin okulu, sınırın en renkli ve en fazla sosyal aktiviteye sahip okul olma özelliği de taşıyor. Okul yönetiminin aldığı karar ile teneffüs zillerinde okulu her yöreden halk dansları ile renklendiren öğrenciler öğretmenleriyle birlikte halaylar çekip, yöresel danslar ile hem spor yapıyor hem de mutlu bir ortamda eğitim almanın keyfini çıkarıyor.

"Vatanına milletine bağlı başarılı bireyler yetiştirmek hedefindeyiz"

Şenyurt ilk ve ortaokulu müdürü Şakir Aydoğan sınırın sıfır noktasında olan bir okulda görev yaptıklarını söyledi. Aydoğan, "Öğretmenimiz okula başladığı zaman öğrencilerimizin musikiye olan ilgileri arttı. Aynı anlamda bizim 2023 eğitim vizyonumuz öğrencilerimizi çok yönlü vatanına, milletine, bayrağına sadık bireyler olarak yetiştirmek” diye konuştu.

“Musiki, öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlıyor”

Sınıf öğretmeni Egecan Aydın musiki üzerine aldığı eğitimi mesleğinin 7’inci yılında okulda velilerin desteğiyle öğrencilere aşıladığını kaydetti. Egecan, "Çocuklarım çok çalışkan ve sorumluluk sahibiler. Bunu müzikle taçlandırmak istedik. Sınıfımızda 15 öğrenci şu an ney üflüyor. Çocuklarla Türk müziği dersleri de yapıyoruz. 2 öğrencimiz metelofon da öğreniyor. Derslerimiz haftanın 3 günü 2 saat musiki olarak devam ediyor. Çocuklardaki bu öğrenme aşkını gördükten sonra dersleri nasıl eğlenceli hala getirebilirim diye düşündüm. Konularımızı çok hızlı bitirdik. Çocuklarımıza deneme sınavları yaptık ve sınıfımızda birçok öğrenci Türkiye ortalamasının üzerinde başarı gösterdi. Boş zamanlarında müzik ile onlara destek olduk. Bundan şunu çıkarabiliriz. Musiki öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlıyor" dedi.