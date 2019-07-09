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Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 03:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket ederek sınırdaki ilçelere giden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye’nin Rasulayn kentinin karşısındaki Ceylanpınar ilçesine gitti.Şanlıurfa’nın Suriye’ye sınırı bulunan Akçakale ve Suruç ilçelerinin yanı sıra Ceylanpınar ilçesine de sevkıyat gerçekleştirildi.

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket ederek sınırdaki ilçelere giden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye’nin Rasulayn kentinin karşısındaki Ceylanpınar ilçesine gitti.
Şanlıurfa’nın Suriye’ye sınırı bulunan Akçakale ve Suruç ilçelerinin yanı sıra Ceylanpınar ilçesine de sevkıyat gerçekleştirildi. 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan ve aralarında zırhlıların da bulunduğu 30 askeri araç gece saat 02.30 sıralarında Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye giriş yapan askeri konvoy sınır birliklerine doğru devam etti.

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat

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