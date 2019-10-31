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Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de Venüs’ün gökyüzünde görülmesi "ay ile yıldız" görüntüsü oluşturdu.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de Venüs’ün gökyüzünde görülmesi "ay ile yıldız" görüntüsü oluşturdu. Muhteşem görüntü seyrine doyum olmayan bir manzara olarak hafızalarda yerini aldı.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de Venüs gezegeni gün batımından sonra çıplak gözle görülmeye başlandı. Yaklaşık olarak bir saate yakın görselliği devam eden "Ay ve yıldız" daha sonra ufuk çizgisinde kayboldu. Bu buluşma gökyüzünde bir gerdanlık gibi insicam oluşturarak muhteşem bir görüntü oluşturdu.

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