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Sınırın sıfır noktasından kadınlar için anlamlı mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Suriye sınır hattının sıfır noktasında bulunan Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt köyündeki ilk ve ortaokul öğretmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile çektikleri video ile “Kadına değil şiddete el kaldır” mesajı verdi.Öğretmenler, şiddet gören ve öldürülen kadınlardan örnekler vererek hazırladıkları videoda eğitimci olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına şiddete hayır mesajı verdi.

Suriye sınır hattının sıfır noktasında bulunan Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt köyündeki ilk ve ortaokul öğretmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile çektikleri video ile “Kadına değil şiddete el kaldır” mesajı verdi.
Öğretmenler, şiddet gören ve öldürülen kadınlardan örnekler vererek hazırladıkları videoda eğitimci olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına şiddete hayır mesajı verdi. Öğretmenler, hazırladıkları videoda öğretmen olmak isteyen, yüksek sesle konuştuğu için şiddet gören, erkek arkadaşı yüzünden öldürülen ve şiddet gören birçok kadından örnekler vererek ’Korkma gücünün farkında ol’ dedi.
Şenyurt İlk ve Ortaokul Müdürü Şakir Aydoğan, sosyal medyadan yayınladıkları videoda doğumdan ölüme kadar hayatlarının her anında varlıklarını hissettikleri, aynı zamanda insan olmanın vesilesi olan bütün kadınların bu anlamlı gününü yürekten kutladığını söyledi. Aydoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı yaparak, ’Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur’ notuyla videoyu paylaştı.

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